В Донецке экстремисты напали на офис "Красного креста" и захватили заложников

В пятницу, 9 мая, пророссийские экстремисты напали на офис международной благотворительной организации "Красный крест", расположенный в центре Донецка.

Неизвестные нападавшие взяли в заложники семерых сотрудников благотворительной организации. Все захваченные - мужчины. Женщин, которые присутствовали в офисе, отпустили, сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сотрудников организации.

Трое из похищенных - волонтеры организации из Киева, один - француз, трое - дончане. Все они прибыли в донецкий офис с целью доставки медикаментов вечером 9 мая.

Нападавшие забрали все медикаменты и увезли в неизвестном направлении.

Заложники сейчас находятся в здании Донецкой областной государственной администрации, захваченном экстремистами из так называемой "Донецкой республики".

Телефон "горячей" линии донецкого "Красного креста" не отвечает с 20.00 вечера 9 мая.

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