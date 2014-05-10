Участник АТО рассказал, что против солдат воюют хорошо "заряженные" боевики

В солдат антитеррористической операции на востоке Украины стреляют пулями, от которых не защищают их бронежилеты и каски.

Об этом заявил в эфире программы "Шустер live" один из участников операции, имя и внешность которого были скрыты, пишет УНН.

"Мы воюем против очень "заряженных" боевиков - профессионалов. Однако, к сожалению, наше материально-техническое обеспечение на низком уровне. У нас нет очков ночного видения, нет тепловизоров, а у нас операции проходят ночью. Тяжело воевать и я надеюсь, что меня услышат и в правительстве и люди, которые имеют финансовые возможности, чтобы помочь ", - отметил боец воздушно-десантных войск.

По его словам, в распоряжении участников антитеррористической операции находятся броня и каски четвертого уровня безопасности, но они спасают только от пуль калибра "45", а стреляют по ним пулями калибра "7,62", от которых эти бронежилеты не спасают.

"Нам нужна броня класса 5-6. Каски не стальные чтобы были", - обратился к властям боец.

Он еще раз подчеркнул, что на востоке против них воюют профессиональные бойцы, которые из-за своего материально-техническое оснащения могут в одиночку сражаться с пятью-шестью украинскими солдатами.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".