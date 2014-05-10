Польша требует от Германии усилить давление на Россию из-за кризиса в Украине

Президент Польши Бронислав Коморовский на фоне украинского кризиса потребовал от Германии проводить более жесткую политику в отношении России.

Об этом он заявил в интервью газете Bild, сообщает Deutsche Welle.

"Я не совсем понимаю того, как некоторые сегодня в Германии смотрят на Россию", – заявил он.

По мнению польского президента, необходимо усилить давление на российское правительство.

Он считает, что санкции, уже введенные западными странами, принесли первый успех, и самое время задать вопрос: что еще можно сделать.

"Лучше погасить огонь уже сегодня, чем ожидать, когда пожар разрастется и перекинется на территорию других государств", – считает он.

Польша также ожидает от правительства Германии большей сплоченности, которая позволит своевременно урегулировать конфликт в Украине, чтобы Европа и в будущем могла жить без страха, заявил Коморовский.

Напомним, ранее страны Евросоюза предварительно договорились о расширении черного списка для России и включении в него, помимо физических лиц, ряда российских компаний