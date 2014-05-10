Террористы отпустили задержанных в Донецке сотрудников Красного креста

Ночью, 10 мая, в Донецке боевики отпустили сотрудников Красного креста, которых накануне взяли в заложники.

Об этом сообщила сотрудница офиса Красного креста в Украине Ирина Царюк, пишет Интерфакс.

В организации также заявили, что их сотрудников сильно били. Один из пострадавших был госпитализирован, пишет издание.

"Около 2 часов ночи их отпустили. Одного сильно избили, он в больнице", - заявила она.

Как сообщалось ранее, общественные организации пообещали составить список заложников сепаратистов, чтобы самостоятельно их вызволить.