В центре Мариуполя cнова слышны взрывы и выстрелы: горит БМП - СМИ

10 мая в центре Мариуполя снова слышны выстрелы и взрывы.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей, пишет 0629.com.ua

Здесь отмечают, что звуки взрывов слышны даже в Ильичевском районе Мариуполя.

Небо над зданием горсовета вновь в дыму. Блогеры сообщали, что снова горит горсовет.

Позже стало известно, что у горсовета горит БМП.

По неподтвержденной информации, БМП подожгли сами жители. Сейчас они бросают в него коктейли Молотова.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику

Подробности уточняются.





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Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.



Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".

видео: 0629.com.ua;Ustream

