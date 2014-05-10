В центре Мариуполя cнова слышны взрывы и выстрелы: горит БМП - СМИ

У горсовета жители подожгли БМП.
10 мая в центре Мариуполя снова слышны выстрелы и взрывы.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей, пишет 0629.com.ua
Здесь отмечают, что звуки взрывов слышны даже в Ильичевском районе Мариуполя.
Небо над зданием горсовета вновь в дыму. Блогеры сообщали, что снова горит горсовет.
Позже стало известно, что у горсовета горит БМП.
По неподтвержденной информации, БМП подожгли сами жители. Сейчас они бросают в него коктейли Молотова.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику
Подробности уточняются.
Live streaming video by Ustream
Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.
Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".
видео: 0629.com.ua;Ustream