Турчинов уволил губернатора Луганщины

Председателя Луганской областной государственной администрации Михаила Болотских уволен с должности.

Соответствующий указ издал и.о. президента Александр Турчинов, сообщается на сайте президента.

Другим указом исполнение обязанностей председателя Луганской областной государственной администрации временно возложено на Веригину Ирину Константиновну, первого заместителя председателя Луганской ОДА.

Как известно, Болотских был назначен на эту должность 2 марта 2014 года. Ранее он возглавлял Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, после захватов сепаратистами управлений милиции на Донбассе Турчинов уволил главу СБУ области.