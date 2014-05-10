Германия и Франция готовят России новые санкции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд заявили, что готовы ввести новые санкции в отношении России в том случае, если намеченные на 25 мая выборы нового украинского президента не состоятся.

Такое совместное заявление они сделали после встречи в немецком городе Штральзунде, пишет Интерфакс-Украина.

"Если (в Украине) не состоятся президентские выборы, признанные международным сообществом, то это неизбежно приведет к дальнейшей дестабилизации в стране. Германия и Франция согласны в том, что при подобной ситуации будут иметь место соответствующие последствия (в отношении России - ИФ), выработанные на саммите совета ЕС 6 марта 2014 года", - отмечается в заявлении.

Кроме того, главы двух стран считают "незаконным" проведение псевдореферендума на востоке Украины, который намечен на 11 мая, говорится в заявлении.

Вместе с тем, Меркель и Олланд подчеркнули, что хотят добиться от России "видимого" отвода войск от границы с Украиной, а также призвали власти в Киеве "воздержаться от агрессивных действий" до предстоящих президентских выборов.

Напомним, ранее президент Польши Бронислав Коморовский на фоне украинского кризиса потребовал от Германии проводить более жесткую политику в отношении России.

"Главред" также сообщал, что страны Евросоюза предварительно договорились о расширении черного списка для России и включении в него, помимо физических лиц, ряда российских компаний