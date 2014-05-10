В Донецке сепаратисты на сутки раньше начали "референдум"

В Донецке сепаратисты так называемой "Донецкой республики" начали проведение своего "референдума", который ранее был анонсирован на 11 мая.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По данным издания, свои помещения для проведения "референдума" сепаратистам предоставил Ворошиловский суд Донецка.

Напомним, ранее в Донецкой ОГА сообщили о подготовке вооруженного захвата сепаратистами более 80 школ во всех районах города.

Кроме того, сепаратисты также пообещали не допустить проведения президентских выборов в Донецкой области.

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