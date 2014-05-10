Под Славянском задержаны боевики и 100 тысяч подделанных "бюллетеней"

На подступах к Славянску силовики задержали автомобиль, в котором обнаружено 100 тысяч использованных бюллетеней.
На подступах к Славянску силовиками была задержана группа террористов, которые перевозили 100 тысяч использованных бюллетеней сепаратистского "референдума".
Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ".
На всех бюллетенях были проставлены отметки в графе "ДА" за поддержку независимости так называемой "Донецкой народной республики".
У задержанных также были изъяты автоматы, пистолеты и патроны.
Напомним, ранее в администрации Донецкой области сообщили, что боевики готовятся захватить 80 школ для проведения сепаратистского "референдума". Боевикам помогают местные власти.
Ранее в СБУ опубликовали перехваченный разговор сепаратистов с их покровителями в Москве. На записи боевики объясняют, что не могут провести честный референдум, на что из России призывают "рисовать" референдум любыми способами.
Видео: Обозреватель ТВ