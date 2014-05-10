Под Славянском задержаны боевики и 100 тысяч подделанных "бюллетеней"

На подступах к Славянску силовиками была задержана группа террористов, которые перевозили 100 тысяч использованных бюллетеней сепаратистского "референдума".

Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ".

На всех бюллетенях были проставлены отметки в графе "ДА" за поддержку независимости так называемой "Донецкой народной республики".

У задержанных также были изъяты автоматы, пистолеты и патроны.

Напомним, ранее в администрации Донецкой области сообщили, что боевики готовятся захватить 80 школ для проведения сепаратистского "референдума". Боевикам помогают местные власти.

Ранее в СБУ опубликовали перехваченный разговор сепаратистов с их покровителями в Москве. На записи боевики объясняют, что не могут провести честный референдум, на что из России призывают "рисовать" референдум любыми способами.

Видео: Обозреватель ТВ