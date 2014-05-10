В Донецке террористы жестоко избили волонтера Красного Креста

В Донецке 9 мая экстремисты жестоко избили волонтера Общества Красного креста Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Красного креста, передает LB.UA.

Он также отметил, что вечером 9 мая один сотрудник Международного Комитета Красного Креста и 8 волонтеров отряда по оказанию первой помощи украинского Красного Креста были похищены группой вооруженных лиц.

В субботу 10 мая члены Красного креста были освобождены, однако в процессе задержания местный волонтер был жестоко избит нападавшими.

"Пострадал один волонтер. Он местный, донецкий, он никак не мог понять, за что эти люди (сепаратисты) задерживают представителей Красного креста. Сейчас он в больнице, избитый", - сообщил Щербатюк.

Остальные представители организации получили легкие телесные повреждения и после освобождения из плена направляются в Киев.

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