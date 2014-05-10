В Мариуполе мародеры разграбили воинскую часть: опубликованы фото

В Мариуполе мародеры разграбили территорию воинской части на проспекте Нахимова.

Об этом сообщает 0629.

С территории части унесли все, что могли: от бронетранспортера до тушенки и хлеба, которые нашлись в помещениях.

Как рассказали очевидцы, во дворе покинутой военными части находилось два БТРа, один из которых стоял у ворот, второй – во внутреннем дворе за казармами, а также три грузовые машины, у которых повреждены клеммы зажигания.

КП не охранялось, а во дворе, на плацу и в казармах были разбросаны личные вещи военнослужащих и форма, лежали чемоданы и сумки, которые, видимо, не успели забрать.

На пороге столовой также лежал поддон с хлебом.

Грабители выносили с территории ящики, предположительно с оружием или боеприпасами, и грузили их в машины. Некоторые прямо на ходу ели тушенку.

Напомним, 9 мая в Мариуполе сепаратисты стреляли в военных из-за спин безоружных граждан.

Больше о ситуации в Мариуполе, на востоке Украины, а также о ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".