Баррозу о конфликте Украины и России: надеюсь на победу разума над силой

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду на победу "разума над силой" в конфликте России с Украиной.

Об этом сообщает УНИАН.

Выступая в польском Кракове, Баррозу напомнил лозунг Ягеллонского университета: "пусть разум возобладает над силой", ответив, что этот девиз не должен терять актуальность.

"Это должно быть актуальным также сейчас, когда видим не только угрозу для Украины, но и для Европейского союза и для ценностей, которые мы совместно признаем", - сказал он.

"Должны совместно противостоять вызовам в Европе и в мире", - подчеркнул глава исполнительного органа Европейского союза.

Он заверил, что ЕС в дальнейшем планирует поддержать Украину в конфликте с Россией.

"Сначала мы хотим показать нашу поддержку Украине, чтобы она могла стать независимой, суверенной, стабильной и, надеюсь, демократической и богатой страной. Одновременно хотим найти понимание, какие средства можем использовать по России, российским лидерам, которые бы показали недопустимость их действий", - подчеркнул Баррозу.

В свою очередь, президент Польши Бронислав Коморовский, который встречался с Баррозу в Кракове, выразил обеспокоенность агрессией России.

"Хотел бы выразить большую обеспокоенность очевидной демонстрацией силы или триумфа силы в российской политике, которым было присутствие президента Путина в, как понимаю, свежо полученном Крыму", - сказал польский президент.

Коморовский также повторил свое высказывание о том, что стабилизации ситуации в Украине должны способствовать запланированные в этом месяце президентские выборы.

Кроме того, по его мнению, их необходимо использовать для того, чтобы объединить сейчас очень разделенное украинское государство.