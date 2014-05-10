В Нацгвардии объяснили, почему ушли из части в Мариуполе

Воинская часть Национальной гвардии в Мариуполе была покинута, чтобы избежать провокаций против мирных жителей.

Об этом заявил командир воинской части Нацгвардии Сергей Чижевский, передает 0629.

По его словам, никто из его бойцов не нарушил присягу, не сдал оружие – все будут стоять до конца, чтобы обеспечить безопасность в Мариуполе.

При этом он подчеркнул, что решение покинуть часть на проспекте Нахимова, которая находится рядом с жилыми домами, было принято, чтобы уменьшить "процент провокации по отношению к мирным жителям".

"Еще раз подчеркиваю, мы ушли со своего места дислокации временно. Если мы где-то делаем какие-то маневры, они подтверждаются оперативными данными, они проводятся, чтобы провести определенные операции", - отметил он.

Подполковник также попросил, чтобы люди не оставались вне ситуации в городе.

"Если вы будете пассивными, вас будут использовать в дальнейших провокациях, которые, возможно, будут", - сказал он.

Также Чижевский попросил горожан все данные о замеченных правонарушениях выкладывать в соцсетях, чтобы каждый нарушитель отвечал за свои проступки.

Также он просил не вестись на провокации.

Как известно, 9 мая в Мариуполе около 60 вооруженных автоматами террористов напали на горотдел милиции.

Силовики в ответ начали АТО и ввели в город бронетехнику, однако позже войска были отведены из Мариуполя.

Позже мародеры разграбили помещение части на проспекте Нахимова: среди прочего, они вывели оттуда БТР.

Больше о ситуации в Мариуполе, ходе АТО и провокациях сепаратистов смотрите в спецтеме "Главреда".