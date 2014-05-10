В Минобороны рассказали о психологической операции Кремля против Украины

Россия активизировала в Украине психологическую операцию, направленную на создание атмосферы недовольства в нашей стране путем распространения дезинформации.

Об этом в своем Facebook написал заместитель министра обороны Украины, адмирал Игорь Кабаненко.

"В последнее время наблюдается новый сильный вброс Интернет/медиа дезинформации в рамках психологической операции РФ. Она имеет целью целевое влияние на умы и сердца наших граждан для подрыва их способности к сопротивлению, формирования неуверенности, раздражения и так далее", - рассказал он.

По словам Кабаненко, "россияне сегодня разместили идею влияния в самом центре их оперативной деятельности и используют для этого все возможные средства: внутренние и внешние коммуникации, обманные и психологические операции".

"По сути, это дестабилизирующая пропаганда, направленная на создание атмосферы недовольства среди населения, а также эскалацию подрывной деятельности", - подчеркнул военный.

"Кремлю нужны управляемые морально и психологически подавленные граждане на нашей территории, которых они могут использовать в своих планах. Специалисты все это читают, как по азбуке. Мы должны научиться идентифицировать такие вещи. Спокойно и взвешенно. Без паники - дестабилизирующая пропаганда имеет целью посеять именно панику и подавить волю народа к сопротивлению. Этого нам не нужно", - сказал Кабаненко.

"Помним об этом. P.S. Говоря просто: не ведитесь на российскую дезу", - добавил Кабаненко.

Напомним, по последней информации, сепаратисты, которые проводят так называемый "референдум" в Луганской и Донецкой областях, говорят о том, что после "голосования" Россия может ввести в Украину "миротворцев".