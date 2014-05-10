Политиков призвали забыть о личных амбициях

Украинский политик Валерий Коновалюк обратился к лидерам президентской гонки в Украине и призвал их к тому, чтобы кандидаты на пост главы государства не использовали выборы, как средство для удовлетворения личных амбиций

"Страна сейчас находится в крайне тяжелой ситуации, и если Порошенко и Тимошенко рассчитывают на поддержку мирового сообщества, то должны представить свои планы выхода Украины из кризиса", - написал Коновалюк на личной странице в Фейсбуке.

По мнению доктора экономических наук Коновалюка, который получил ученую степень в Немецкой финансовой академии Мюнхена, Украина сейчас как никогда нуждается в решительной реанимации экономики.

Он также отметил, что профессиональных экономистов, которые понимают, что для этого нужно сделать, и какие конкретные экономических реформы нужно провести, среди кандидатов в президенты не так много.