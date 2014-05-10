Тымчук опубликовал фото: террористы на Донбассе воюют иностранным оружием

На Донбассе против украинских силовиков террористы используют иностранное оружие, произведенное в России.

Об этом сообщил Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Реактивные противотанковые гранаты, с помощью которых в последние дни проводились обстрелы террористами объектов украинских силовиков в зоне АТО, завезены в страну из-за границы", - заявил эксперт.

По его данным, "на боевых позициях террористов близ Славянска и Краматорска найдены использованные контейнеры – пусковые установки РПГ -26 (с номерами 254-1-93, где 254 - завод производитель, 1 - номер партии , 93 - год выпуска). Именно с их помощью проводились обстрелы подразделений украинских силовиков".

"Данные образцы оружия никогда не находились в составе вооруженных формирований Украины", - подчеркнул он.

"Таким образом, это очередное подтверждение того, что пророссийские террористы на Донбассе получают оружие из-за границы", - резюмировал Тымчук и отметив, что РПГ-26 производится в России и состоит на вооружении армий России, Приднестровья и Иордании.

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