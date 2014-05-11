Данные разведки: российским военным летчикам дали приказ провоцировать украинцев - СМИ

Российские военные летчики получали приказ совершать провокации и намеренно нарушать воздушное пространство Украины.

Об этом пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на оперативные данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND) от 29 апреля, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, разведка в своих выводах опирается на радиограммы руководства российской армии, перехваченные, расшифрованные и переданные немецким коллегам представителями Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Согласно этим документам, военные пилоты России получали от своих начальников приказ умышленно нарушать воздушное пространство Украины.

Пентагон еще 26 апреля обвинил Россию в подобных провокациях, но Москва эти обвинения отвергла.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отвела свои войска от границ Украины.

В НАТО опровергли эту информацию и привели в качестве доказательства спутниковый снимок российских войск возле украинской границы.