В Краматорске боевики похитили начальника аэродрома и троих сотрудниц - Тымчук

Сегодня ночью, 11 мая, террористами был похищен начальник аэродрома города Краматорск (Донецкая область). Вместе с ним были похищены трое сотрудников службы аэродрома, все три - женщины.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На территории данного аэродрома с начала АТО был расположен базовый лагерь украинских силовиков", - написал эксперт.

По его данным, одну из женщин на данный момент террористы отпустили.

"В результате пыток пророссийскими террористами у нее сломано ребро, диагностировано сотрясение мозга", - добавил Тымчук. В то же время он подчеркнул, что судьба остальных похищенных неизвестна.

Информацию о похищении подтверждает издание "Новости Донбасса".

"Боевики в Славянске выкрали 3 девушек. Одна сбежала. Сломанные ребра, вызванные волосы, их избивали в исполкоме, потом перевезли в горотдел", - написали журналисты в своем аккаунте в Twitter.

Кроме вышесказанного напомним, ранее руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук заявил, что на Донбассе началась новая активная фаза антитеррористической операции.