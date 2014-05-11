На Донбассе жители голосуют за единство Украины - журналист

Сегодня в большинстве населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сепаратистский "референдум" "Донецкой народной республики" никто не проводит. Сообщается, что на большей части Донбасса проходит голосование за воссоединение с Днепропетровщиной.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, подчеркнув, что боевики контролируют только отдельные районы ряда крупных городов.

Журналист привел слова председателя Центризбиркома референдума-территориального опроса "За мир, порядок, единство" Михаила Лысенко: "На большей части территории Донецкой и Луганской областей проходит голосование за воссоединение с Днепропетровщиной. Явка избирателей довольно высокая - к некоторым передвижным урнам стоят очереди".

Лысенко добавил, что скоро будут репортажи с мест.

По словам представителей Центризбиркома, ни боевиков, ни флагов "Донецкой народной республики" нет, обстановка мирная, спокойная. На административных зданиях висят флаги Украины.

"Донбасс голосует за единство с Украиной", - сообщил Лысенко.

Добавим, что сегодня 11 мая, в Донецкой области начались сразу четыре опроса граждан, все они имеют неофициальный статус, однако их организаторы утверждают, что проводят "референдумы".