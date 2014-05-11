В АП рассказали о визовом режиме с Россией и том, что Москва сорвала переговоры с сепаратистами

Украина не исключает введения визового режима с Россией в случае, если в отношениях двух государств не снизится уровень эскалации.

Об этом заявил на брифинге и. о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я не исключаю, что если не будет снижен уровень эскалации между нашими государствами, то мы на каком-то этапе будем вынуждены свернуть наши контакты до минимума, в том числе, с помощью такого инструмента (введения визового режима – ред.)", - сказал чиновник.

Также он обвинил РФ в срыве переговоров украинских властей с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

"Мы делали предложения сепаратистам сложить оружие, и мы готовы искать концепцию общежития. К сожалению, эти переговоры сорваны... У нас есть все основания считать, что они сорваны Россией", - цитирует Пашинского "Остров".

Он добавил, что украинская власть готова к диалогу с сепаратистами, но после того, когда они сложат оружие.

Напомним, Пашинский также сообщил об активной стадии антитеррористической операции на востоке Украины - в районе Славянска, Краматорска и Красного Лимана.