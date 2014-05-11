В АП Ахметову объяснили: частных армий не будет

И.о. главы администрации президента Сергей Пашинский заявил, что украинская власть не допустит создания негосударственных вооруженных формирований.

Так он прокомментировал заявление одной из компаний Рината Ахметова о создании отрядов самообороны, сообщает УНН.

Пашинский отметил, что такие заявления вызывают беспокойство.

"Вооруженных негосударственных формирований в Украине не будет", - сказал и.о. главы АП.

Пашинский также напомнил, что уже создано в регионах 30 батальонов территориальной обороны, а также действуют бойцы Нацгвардии, которые борются с террористами.

Ранее "Главред" сообщал, что Пашинский заявил: антитеррористическая операция в Славянске и Краматорске будет продолжаться до уничтожения и ареста всех террористов.