МИД Украины: организованный Кремлем референдум ничтожен, на бюллетенях кровь

Незаконный "референдум о независимости", организованный сепаратистами на Донбассе при помощи России, является юридически ничтожным и не будет иметь никаких последствий для Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном пресс-службой министерства.

"Проведение 11 мая с.г. инспирированного, организованного и финансируемого Кремлем нелегитимного "референдума" о статусе Донецкой и Луганской областей является юридически ничтожным и не будет иметь никаких правовых последствий для территориальной целостности и устройства Украины. Организаторы этого преступного фарса сознательно пошли на нарушение Конституции и законодательства Украины, пренебрегли призывами украинской власти и международного сообщества", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что "за "референдумами" и провокациями стоят вышколенные и вооруженные по современным российским стандартам террористические бандформирования".

"Подавляющее большинство граждан Украины в Донецкой и Луганской областях не поддаются на эти своевольные действия и не берут в руки преступный "бюллетень", окропленный кровью соотечественников. Украинский народ не признает никаких террористических референдумов ни в Донецкой и Луганской областях, ни в Крыму. Такова же реакция всего международного сообщества", - заявляет дипломатическое ведомство.

"Наше государство выступает за диалог национального единства, в котором нет места угрозам и терроризму, а есть открытость и сплоченность всех граждан доброй воли, которые хотят мира, стабильности и благополучия для Украины", - добавили в МИД.

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