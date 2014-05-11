Похищенного боевиками начальника милиции Мариуполя нашли повешенным - СМИ

Экс-руководителя Мариупольского горуправления милиции Валерия Андрощука, которого ранее похитили террористы, обнаружили повешенным.

Об этом сообщает "ОстроВ", ссылаясь на собственные источники в милиции.

По данным источников издания, тело Андрощука нашли 10 мая в районе мариупольского аэропорта.

Ранее сообщалось, что 9 мая начальника Мариупольской милиции Валерия Андрощука похитили террористы. Об этом на своей странице в Facebook написал политик Олег Ляшко.

Он подчеркнул, что Андрощук не изменил присяге и держался до последнего.

"Из горящего здания УВД его на машине пытался вывезти один отставник. Их авто подрезал джип, боевики ранили ножом водителя, а Андрощука запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении", - написал Ляшко.

Позже политик сообщил, что в Мариуполе был назначен новый начальник городской милиции, по его данным, им стал Олег Моргун.

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Фото: most-dnepr.info