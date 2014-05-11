СБУ под Мариуполем перехватила 10 тыс. заполненных "бюллетеней"

В воскресенье, 11 мая, под Мариуполем Донецкой области задержаны лица, перевозившие 10 тыс. "правильно" заполненных бланков для голосования на "референдуме" сепаратистов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что в рамках проведения антитеррористической операции сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ на блокпосту вблизи Мариуполя задержали двух жителей Донецкой области, которые перевозили на собственном автомобиле 10 тысяч бланков незаконного опроса о самоопределении Луганской и Донецкой областей.

Любопытно, что во всех "бюллетенях" была предварительно проставлена отметка "Да" за поддержку федерализации так называемой "Донецкой народной республики".

Также напомним, что сегодня в Донецкой области в ходе АТО силовики задержали двух граждан с 800 заполненными "бюллетенями" для сепаратистского "референдума", который проходит на Донбассе.