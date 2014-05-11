Парубий вспомнил Гитлера и призвал мир создать коалицию против Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий призвал мир создать антипутинскую коалицию и сравнил действия российского президента и Адольфа Гитлера, упомянув при этом так называемый "референдум", который сепаратисты организовали на востоке Украины.

"В марте 1938 года Гитлер по "просьбе" нацистов Австрии ввел войска в эту страну и начал активно готовить референдум. По результатам "свободного волеизъявления" более 99% опрошенных выразили желание объединиться с Рейхом", - написал Парубий в своем блоге на "Украинской правде".

"Аппетиты диктатора растут, и он начинает подстрекать Судетскую область Чехословакии. Немцы, проживающие в этой области, начинают требовать проведения референдума по расширенной автономии и прав для немецкоязычных граждан. При этом происходят вооруженные беспорядки. Гитлеровские войска становятся у границ Чехословакии. Все это закончилось оккупацией Судет и началом Второй Мировой войны. Приняв парад в Вене после аншлюса Австрии, Гитлер не встретил системной решительного противодействия со стороны мирового сообщества. Все надеялись избежать войны. Не удалось", - напомнил он.

"Через 76 лет Путин провел аншлюс Крыма, принял парад в Севастополе и послал террористов на Донбасс проводить референдум", - сравнил действия президента РФ с Гитлером Парубий.

"У мира еще есть шанс. Антипутинская коалиция государств должна быть создана сейчас, а не во время Третьей мировой войны, как это произошло с антигитлеровской коалицией", - добавил политик.

Напомним, 9 мая Путин прибыл в оккупированный Крым и принял там парад, несмотря на критику со стороны Украины и западных стран.