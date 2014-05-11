Спецбатальон "Днепр" охраняет Донбасс: присоединиться к Днепропетровской области хотят 1,5 млн

В воскресенье, 11 мая, бойцы спецбатальона Нацгвардии "Днепр" вошли в Красноармейск Донецкой области и взяли под охрану мэрию и горотдел милиции.

На входе в горУВД выставлена ​​охрана из 6 бойцов с автоматами, сообщает издание 06239.com.ua.

Горотдел милиции заблокирован бронированными автомобилями, а входы и выходы прикрыты пулеметными точками.

Организаторам незаконного "референдума" о статусе Донецкой области свернули все избирательные участки, ведь бойцы Нацгвардии захватили бюллетени и списки избирателей.

В то же время вице-губернатор Днепропетровской области ОГА Геннадий Корбан заявил, что батальон "Днепр", батальон территориальной обороны Днепропетровской области и отряды оперативного командования "Юг" 11 мая приступили к патрулированию территории Красноармейского, Добропольского, Великоновоселковского, Александровского районов Донецкой области "для борьбы с массовыми грабежами, убийствами и похищениями людей".

По словам Корбана, батальон ввели "по просьбе жителей Донецкой области, несмотря на побег и уклонение от выполнения служебных обязанностей некоторыми чиновниками местной власти и правоохранительных органов".

''Цель операции - поддержание правопорядка, нейтрализация мародеров, бандитов, криминальных элементов. Просьба к дончанам способствовать патриотам Днепропетровщины", - отметил вице-губернатор.

А тем временем на территории Донецкой и Луганской областей проходит территориальный опрос "За мир, порядок и единство с Украиной!".

По данным экзит-полов, около 70% граждан, принявших участие в плебисците, на вопрос "Вы за сохранение вашей территориальной громады в составе Украины и воссоединение с Днепропетровской областью?" ответили утвердительно, сообщает УНИАН.

Как подчеркнул глава ЦИК Михаил Лысенко, по состоянию на 16.00 проголосовало почти 1,5 млн человек. Особенно активны были жители граничащих с Днепропетровской областью районов – Добропольского, Красноармейского и Великоновоселковского.

"То, что число твердых сторонников единой и неделимой Украины увеличивается по мере приближения к Днепропетровщине, вполне объяснимо. Местное население собственными глазами видит, как спокойно и мирно живут соседи. И это – самая лучшая агитация за единство страны", - сказал Лысенко.

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганской и Донецкой области около 100 территориальных общин решили присоединиться к Днепропетровской области.

Видео: 06239.com.ua