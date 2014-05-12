В Днепропетровской ОГА заявили о спекуляциях и провокации против батальона "Днепр"

В Днепропетровской облгосадминистрации опровергли информацию о том, что бойцы спецбатальона "Днепр" якобы были причастны к стрельбе в Красноармейске, в результате которой погибли два человека.

Такое заявление в своем Facebook опубликовал заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

"Официальное заявление ОГА. Те спекуляции, которые сегодня выброшены в СМИ вокруг батальона "Днепр", являются провокацией против военнослужащих", - в частности, отметил он.

"Сегодня при установке блок-постов наших ребят обстреляли, в том числе обычных рабочих на грузовом транспорте и кранах. А теперь еще и эта гадость...

Какой смысл обсуждать фейк, когда достаточно посмотреть на видео. Разношерстно экипированный сброд априори не может быть милицейским подразделением", - добавил Филатов.

Напомним, ранее присутствие спецбатальона "Днепр" в Красноармейске опровергли и в МВД.