Украинский спецназовец лидера террористов "Стрелка" узнал по голосу

Российского полковника Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок", которого силовики причисляют к ГРУ Генштаба РФ, и который командует вооруженными сепаратистами на Востоке Украины, первым вычислил один из руководителей спецподразделения "Булат" Управления государственной охраны Дмитрий К, пишет Сегодня.

"Мы участвовали в военно-исторических реконструкциях, которые проводились совместно с клубом "Красная звезда", Минобороны и киностудией имени Довженко, и я хорошо запомнил его голос, — рассказал Дмитрий. — Когда в эфире озвучили перехваченные телефонные переговоры Стрелка о том, что "покрошили сотрудников СБУ", я его узнал. Фоторобот мы уже потом увидели. К тому времени у нас уже были его снимки и паспортные данные. Когда на исторические реконструкции съезжаются гости, они получают оружие, и там же их регистрируют" – говорит он.

По словам Дмитрия для него Гиркин является врагом.

"… сейчас не чувства мести овладевают мной. Но жажда возмездия — точно. Он пытается представить себя исконно русским офицером, ну вот, как в "Белой гвардии", ради отечества готовым жизнь отдать. Если б его задержали и дали пистолет, думаю, он бы застрелился... ", сказал силовик.

Бывший замминистра внутренних дел Сергей Лекарь, один из организаторов и энтузиастов исторических реконструкций, сказал, что не в курсе, о ком его спрашиваем.

"Свои реконструкции мы посвящали событиям Крымской и Великой Отечественной войн, а белой гвардии — ни разу, — сказал он. — Никакого Гиркина не знаю. В этом году реконструкцию проводить не будем — реальная жизнь круче игры", - отметил Лекарь.

Старший коллега Дмитрия К. по УГОУ, кстати, сомневается в причастности Стрелка к ГРУ Генштаба России.

"Он не грушник, а артиллерист", — уверен офицер.

Между тем, руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко возражает: "Имеющиеся в нашем распоряжении данные неопровержимо указывают на то, что Гиркин является полковником Главного разведуправления российского Генштаба".