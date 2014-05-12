Глава Минобороны обратился к жителям Донбасса: мы пришли с миром, а нас жгут "коктейлями Молотова"

И.о.министра обороны Михаил Коваль обратился к жителям Донецкой и Луганской областей по поводу пребывания украинских военных в регионе

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы живем с вами в начале XXI столетия в непростое для нашей Родины время, когда некоторые из вас, одурманенные пропагандой, забыли о том, что армия, которая находится на территории Донецкой и Луганской областей, это армия Украины, регулярные Вооруженные Силы. В их состав входят как граждане Луганщины, Донеччины, так и ребята из Львова, Хмельницкого. Это люди, которые защищают свои границы и которые защищают вас!", - подчеркнул и.о. министра обороны.

Он посетовал, что "небольшое количество граждан этих областей начинают встречать наших солдат, которые идут с мирной миссией, коктейлями "Молотова", блокируют нашу технику, как это было в Мариуполе, нецензурно обращаются к нашим военнослужащим, вешают им ярлыки "фашистов", "бандеровцев".

Коваль напомнил, что силовики пришли в регион с мирной миссией. "Мы пришли защитить наших граждан! И сам ход антитеррористической операции наглядно показывает то, что наши солдаты и коллеги из Нацгвардии, СБУ, делают всё, чтобы не пострадали мирные жители", - подчеркнул он.

По словам и.о. министра обороны есть люди, которые кардинально настроены против силовиков. "Есть открытые провокаторы, и открытые враги, которые берут в руки оружие, травят наших солдат, как это было под Мариуполем. Эти области сейчас являются для Украины проблемными. Поэтому мы будем делать всё в рамках законодательства, будем проводить разъяснительную работу и защищать наших соотечественников", - подчеркнул Коваль.

Больше об антитеррористической операции на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".