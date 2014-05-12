Москва уважает "референдум" сепаратистов на Донбассе и предложила "диалог"

Москва с уважением относится к волеизъявлению населения Донбасса, где сепаратисты провели незаконный "референдум" о статусе Донецкой и Луганской областей, и приветствует любые посреднические усилия, в том числе по линии ОБСЕ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РИА Новости.

"В Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей и исходят из того, что практическая реализация итогов "референдумов" пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска. В интересах налаживания такого диалога приветствуются любые посреднические усилия, в том числе по линии ОБСЕ", — говорится в сообщении Кремля.

Ранее "Главред" сообщал, что президент России Владимир Путин сформулирует свое отношение к "референдумам" на Донбассе после подведения их итогов.