Турчинов рассказал, сколько людей на самом деле проголосовало на "референдуме" сепаратистов

Результаты псевдореферендума на Донбассе, объявленные сепаратистами, не соответствуют действительности.

Об этом заявил и. о. Президента Украины и спикера Верховной Рады Александр Турчинов, пишет УНИАН.

По словам Турчинова, эксперты и правоохранители оценили явку на так называемые референдумы и заявили, что там присутствовало минимальное количество избирателей: меньше четверти - на Луганщине и около трети - на Донбассе.

"Что касается участия граждан, по информации МВД, по информации экспертов, собравшихся вчера в Донецкой, Луганской областях, в этом фарсе приняли участие: в Луганской области - где-то на уровне 24% от населения, которое имеет право голосовать. В Донецкой области - чуть больше 32 %", - заявил спикер во время заседания согласительного совета.

Напомним, ранее сепаратисты утверждали, что за признание так называемой ДНР на псевдореферендуме проголосовали более 89 % людей. Голосовать позволяли без паспорта и несколько раз.

На Луганщине на псевдореферендуме 94 - 98% избирателей проголосовали за отделение региона.