На Луганщине боевики обстреляли пограничников: двое ранены

В городе Свердловске поселке Астахово Луганской области в районе блокпоста Дьяково пятеро вооруженных лиц, одетых в камуфляжную одежду, обстреляли автомобиль "Нива", на котором ехали сотрудники пограничной службы.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, двое пограничников в результате нападения ранены. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Свердловского горотдела милиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 8 мая на Луганщине на блок-посту произошла перестрелка.

По предварительной информации, в результате перестрелки один из мужчин, который находился в автомобиле "Нива", от полученных ранений скончался.



Еще двое, которые находились в автомобиле Daewoo Nexia, с ранениями госпитализированы в одну из городских больниц.