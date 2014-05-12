Путин считает Россию империей и призывал Европу разделить Украину - западные СМИ

Западные СМИ объяснили нарушение Россией границ Украины тем, что президент страны Владимир Путин так и не начал считать РФ постимперским государством, и поэтому он хотел призвать Европу разделить Украину.

Об этом пишет в своей статье для The Washington Post журналистка Маша Гессен, передает ИноПресса.

"Владимир Путин объясняет свое вмешательство в Украине беспокойством за безопасность этнических русских, русскоязычных жителей и российских граждан", - пишет журналистка.

Однако, по ее мнению, причина в том, что Россия так и не начала считать себя постимперским государством.

"Путин считает, что можно изменить и границы, проложенные сразу после 1917 года. Он позиционирует современную Россию как наследницу Российской империи", - заявила Гессен.

Как одно из доказательств своего утверждения журналистка напомнила, как во время "Прямой линии" Путин упомянул о других государствах, которым когда-то принадлежали украинские земли.

"Он хотел призвать Европу "просто разделить Украину между нами", - считает журналистка.

Также она добавила, что в минувшую среду Путин не противоречил себе.

"Важнейшая идея состояла в том, что судьба Украины может и должна решаться на переговорах Путина с европейскими лидерами в Кремле", - считает Гессен.

"А если Европа не захочет участвовать в расчленении, Россия будет действовать в одиночку", - пишет автор, полагая, что Восточная Украина повторит судьбу Приднестровья, Южной Осетии или Крыма.

"А что случится после Украины? Есть и другие страны, которые когда-то были завоеваны царями, а позднее утрачены. В конце концов, кто говорит, что у Финляндии есть право на существование?" - резюмировала Гессен.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее западные СМИ обрисовали три варианта действий России против Украины: в частности, россияне могут использовать политическое влияние, чтобы добиться федерализации Украины, прибегнуть к так называемому "крымскому сценарию", а также вторгнуться на территорию страны.