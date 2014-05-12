Янукович обвинил власти Украины в расстреле активистов Майдана: сначала убивали "Беркут"

12 мая 2014, 15:45

"Нелюди" одновременно стреляли по активистам и милиционерам, говорит диктатор.

Убитые активисты Майдана

Экс-президент Виктор Янукович в очередной раз выступил в российском Ростове-на-Дону и попытался снять с себя вину за расстрел протестующих на Майдане Независимости.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Экс-диктатор пафосно заявил, что "трезвомыслящие люди" уже давно поняли, что кровь "Небесной сотни" тоже на руках новой власти и даже сослался некие переговоры главы европейской дипломатии  Кэтрин Эштон с эстонским дипломатом Урмасом Паэтом.

"Я, как никто, это знаю. Ни я, ни кто другой из моей администрации не отдавал никакого приказа открывать огонь по мирным гражданам ни 18, ни 19, ни 20 февраля. Но кто реально ищет правду, тот найдет, что 18 и 19 февраля на Майдане было убито прицельным огнем снайперов 14 и ранено 86 сотрудников милиции", - заявил Янукович.

По его словам, мифические "творцы переворота" два дня стреляли в бойцов "Беркута" и убивали их. "Милиционеры стояли, как герои, - подчеркнул беглый президент. - Я прекрасно понимал, что любой, хоть и законный, ответный огонь приведет к массовым беспорядкам и хаосу, массовой гибели граждан, и я такой приказ не отдал. Поверив лидерам оппозиции и международным "арбитрам", я ожидал выполнения договора и мирного решения кризиса. Но те, кто стоял за переворотом, поняли, что власть, теряя ранеными и убитыми своих героев из "Беркута", ценой своей жизни, отстаивающих конституционный порядок и мир, не даст команду на ответный огонь. Тогда эти нелюди, пришедшие к власти, приняли чудовищное решение - открыть огонь по своим активистам и сотрудникам милиции одновременно, чтобы принести обещанную революционную "сакральную жертву"".

Янукович говорит, что не мог в это поверить. "Но они это сделали. Отсюда и ранения в спину, выстрелы сзади, снятые в некоторых хрониках. Отсюда и полное нежелание расследовать расстрел на Майдане. До сих пор пули не изъяты, свидетели, раненые милиционеры и активисты не допрошены. Места дислокации снайперов не установлены, а деревья, которые пробиты пулями и пригодные для того, чтобы по экспертизе канала пулевого отверстия определить, откуда стреляли, все спилены. Они скрывают все улики и уже три месяца не дают никаких ответов", заявил экс-президент, которого Генпрокуратура обвинила в отдаче преступного приказа о расстреле Майдана.

Отметим, что сам Янукович в своем интервью отрицал, что отдавал приказ стрелять по протестующим.

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Майдан Янукович расстрел активисты
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