Москаль рассказал, кто приказал разогнать активистов на Банковой 1 декабря

Нардеп Геннадий Москаль сообщил, что приказ о силовом разгоне протестной акции на ул.Банковой возле здания Администрации Президента 1 декабря прошлого года был отдан лично экс-министром МВД Украины Виталием Захарченко.

Это установила проверка временной следственная комиссии (ВСК) Верховной Рады, которую возглавляет Москаль, пишет Украинская правда.

По словам нардепа, Захарченко отдал соответствующий приказ своему заместителю по общественной безопасности Виктору Ратушняку.

"В действиях бывшего министра МВД Захарченко, его заместителя Ратушняка, начальника главного управления МВД в Киеве Коряка, его заместителя по общественной безопасности Фетчука, начальника управления общественной безопасности киевской милиции Мариненко, а также командиров спецподразделений "Беркут", прикомандированных к ГУ МВД в г.Киеве из Кировоградской, Киевской, Луганской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей, содержится грубое нарушение целого ряда международных актов, которые Украина обязывалась неуклонно соблюдать", - заявил он.

Кроме того, по словам Москаля, во время этих событий сотрудники милиции совершили ряд преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

"ВСК направляет в Генпрокуратуру список активистов (165 человек) и представителей украинских и заграничных СМИ (44 человека), которые вследствие избиения милицией получили телесные повреждения разной степени тяжести", - заявил Москаль.

Он добавил, что определенная, небольшая часть пострадавших обращалась с помощью к бригадам скорой помощи, но подавляющее большинство людей не обращалось в медицинские заведения, боясь преследования со стороны правоохранительных органов.

По его словам, ВСК также установила, что 1 декабря 2013 года сотрудники милиции разгромили Союз писателей Украины неподалеку Администрации Президента по ул.Банковой.

"Они жестоко побили писателей и митингующих, которые пытались спрятаться в здании от преследования правоохранителей, а также съемочную группу грузинского телевидения", - заявил он.

В то же время Москаль заявил, что ВСК закончила проверку относительно правомерности действий сотрудников МВД во время событий 1 декабря 2013 года возле Администрации Президента, направляет материалы в Генпрокуратуру и просит на их основании привлечь виновных к уголовной ответственности.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее нардеп Геннадий Москаль раскрыл новые подробности бегства из Украины Виктора Януковича. В частности, по его словам, экс-президент бежал тогда, когда его соратники уже покинули страну.