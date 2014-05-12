У Тигипко есть шанс побороться за второе место в избирательной гонке - эксперт

Политолог оценил шансы Тигипко на выборах.
Среди избирателей появился спрос на миротворческую риторику Сергея Тигипко.
Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного 6-8 мая компанией GFK Ukraine по заказу ТСН (телеканал "1+1"). По результатам опроса Сергей Тигипко опередил Юлию Тимошенко и занял вторую позицию в рейтинге кандидатов в президенты Украины.
"Ставка Сергея Тигипко на экономический прагматизм, на миротворческую риторику получила поддержку среди населения", - пояснил Фесенко. В то же время, по мнению политолога, эти данные стоит проверить другими опросами.
"Если эта тенденция подтвердится и другими опросами, думаю, у Тигипко есть шанс улучшить свои позиции", - отметил политолог.
На финише, когда будут определяться избиратели, эта тенденция может быть важной. "Если есть спрос на подобную риторику, у Тигипко есть шанс побороться за второе место", - отметил Фесенко.
Как сообщалось ранее, согласно результатам телефонного опроса, 40,5% респондентов готовы отдать свой голос за Петра Порошенко. Вторым в рейтинге идет народный депутат Сергей Тигипко - 9,0%, немного меньшее количество голосов (8,8%) у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.