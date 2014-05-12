У Тигипко есть шанс побороться за второе место в избирательной гонке - эксперт

Среди избирателей появился спрос на миротворческую риторику Сергея Тигипко.

Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного 6-8 мая компанией GFK Ukraine по заказу ТСН (телеканал "1+1"). По результатам опроса Сергей Тигипко опередил Юлию Тимошенко и занял вторую позицию в рейтинге кандидатов в президенты Украины.

"Ставка Сергея Тигипко на экономический прагматизм, на миротворческую риторику получила поддержку среди населения", - пояснил Фесенко. В то же время, по мнению политолога, эти данные стоит проверить другими опросами.

"Если эта тенденция подтвердится и другими опросами, думаю, у Тигипко есть шанс улучшить свои позиции", - отметил политолог.

На финише, когда будут определяться избиратели, эта тенденция может быть важной. "Если есть спрос на подобную риторику, у Тигипко есть шанс побороться за второе место", - отметил Фесенко.

Как сообщалось ранее, согласно результатам телефонного опроса, 40,5% респондентов готовы отдать свой голос за Петра Порошенко. Вторым в рейтинге идет народный депутат Сергей Тигипко - 9,0%, немного меньшее количество голосов (8,8%) у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.