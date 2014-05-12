Российский журналист о плене боевиков в Артемовске: избили, грозили допросом ФСБ

12 мая 2014, 18:16

Российский журналист рассказал об издевательствах террористов.

Павел Каныгин

Российский журналист - корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, которого в ночь на понедельник, 12 мая, в Артемовске Донецкой области похитили боевики, а позже освободили, рассказал о пребывании в плену. По его словам, боевики его избили, ограбили и угрожали вывезти в лес и пристрелить, а также грозили допросом ФСБ. 

О плене журналист рассказал в эфире телеканала "Дождь", пишет УНИАН.

По словам Каныгина, он и немецкий журналист Штефан Шолль были задержаны террористы накануне вечером в кафе в Артемовске.

В то же время он рассказал, что наблюдал за так называемым "референдумом" в Артемовске 11 мая.

До похищения российский журналист рассказал, что написал сообщение на сайт о том, что в референдуме принимают участие в основном зрелые люди и люди пожилого возраста, молодежи очень мало, что бюллетени выглядят "очень любительски" - они отпечатаны на обычной бумаге, на которой нет водяных знаков, и их можно напечатать на любом принтере.

Далее он сообщил, что вечером, когда он и его немецкий коллега сидели в кафе, туда зашли пятеро боевиков, которые "предъявили претензии", и спросили, зачем он "пишет такие вещи", что значит "любительские бюллетени" и почему журналист написал, что "нет молодежи".

Потом, по словам журналиста, его отвели на центральную площадь Артемовска, куда подошли другие террористы, которые начали обвинять его в сотрудничестве с Госдепом и ЦРУ, называть его членом "Правого сектора", после чего он заявил, что него посыпались удары.

По словам журналиста, ему пообещали, что отвезут в Славянск и бросят в подвал, где его "будут допрашивать ФСБшники".

"Я не понимаю, что это значит, такой пассаж почему-то прозвучал…", - заявил он.
"После этого они отвезли меня на блокпост. Где-то между Артемовском и Славянском", - добавил Каныгин.

Там, добавил журналист, его раздели, отобрали все деньги, компьютер, мобильный телефон, вынули шнурки из ботинок.

"Снова начался этот допрос после которого мне сказали, что меня сейчас отвезут в подвал СБУ в Славянск, а потом будут выменивать на своих арестованных товарищей", - заявил Каныгин.

После этого его отвезли на другой блокпост, где начали рыться в компьютере, в бумагах. Начали обвинять его в работе на "киевскую хунту".

"Потом пришли какие-то боевики в масках и с оружием, которые сказали, что обменивать его не будем, а потребуем за него выкуп в 30 тысяч долларов… Потом снова меня бросили в машину и повезли куда-то", - добавил он.

"Я сказал, что мне нужно кому-то позвонить, чтобы попросить собрать деньги. А для этого мне нужен телефон", - сказал Каныгин.

Эта просьба, по словам журналиста, поставила боевиков в тупик, после чего они начали говорить, что увезут его в лес и пристрелят.

В итоге, подчеркнул журналист, террористы сошлись на том, что отнимут все его вещи, все деньги, которые были при нем - 50 тыс. рублей.

Он отметил, что их разозлило то, что они не могли снять деньги с его карточки, так как там стоит лимит снятия.

После этого Каныгина ударили по голове, он потерял сознание, а очнулся уже утром 12 мая в гостинице в Донецке.

Кроме вышесказанного напомним, что о похищении журналиста стало известно вчера, 12 мая. Так, СМИ писали, что в ночь на понедельник, 12 мая, в Артемовске Донецкой области был похищен российский журналист - корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин. Отмечалось, что за его освобождение боевики потребовали выкуп в 30 тыс. долларов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
боевики Россия Украина Плен Каныгин российский журналист похищен
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять