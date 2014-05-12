Российский журналист о плене боевиков в Артемовске: избили, грозили допросом ФСБ

Российский журналист - корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, которого в ночь на понедельник, 12 мая, в Артемовске Донецкой области похитили боевики, а позже освободили, рассказал о пребывании в плену. По его словам, боевики его избили, ограбили и угрожали вывезти в лес и пристрелить, а также грозили допросом ФСБ.

О плене журналист рассказал в эфире телеканала "Дождь", пишет УНИАН.

По словам Каныгина, он и немецкий журналист Штефан Шолль были задержаны террористы накануне вечером в кафе в Артемовске.

В то же время он рассказал, что наблюдал за так называемым "референдумом" в Артемовске 11 мая.

До похищения российский журналист рассказал, что написал сообщение на сайт о том, что в референдуме принимают участие в основном зрелые люди и люди пожилого возраста, молодежи очень мало, что бюллетени выглядят "очень любительски" - они отпечатаны на обычной бумаге, на которой нет водяных знаков, и их можно напечатать на любом принтере.

Далее он сообщил, что вечером, когда он и его немецкий коллега сидели в кафе, туда зашли пятеро боевиков, которые "предъявили претензии", и спросили, зачем он "пишет такие вещи", что значит "любительские бюллетени" и почему журналист написал, что "нет молодежи".

Потом, по словам журналиста, его отвели на центральную площадь Артемовска, куда подошли другие террористы, которые начали обвинять его в сотрудничестве с Госдепом и ЦРУ, называть его членом "Правого сектора", после чего он заявил, что него посыпались удары.

По словам журналиста, ему пообещали, что отвезут в Славянск и бросят в подвал, где его "будут допрашивать ФСБшники".

"Я не понимаю, что это значит, такой пассаж почему-то прозвучал…", - заявил он.

"После этого они отвезли меня на блокпост. Где-то между Артемовском и Славянском", - добавил Каныгин.

Там, добавил журналист, его раздели, отобрали все деньги, компьютер, мобильный телефон, вынули шнурки из ботинок.

"Снова начался этот допрос после которого мне сказали, что меня сейчас отвезут в подвал СБУ в Славянск, а потом будут выменивать на своих арестованных товарищей", - заявил Каныгин.

После этого его отвезли на другой блокпост, где начали рыться в компьютере, в бумагах. Начали обвинять его в работе на "киевскую хунту".

"Потом пришли какие-то боевики в масках и с оружием, которые сказали, что обменивать его не будем, а потребуем за него выкуп в 30 тысяч долларов… Потом снова меня бросили в машину и повезли куда-то", - добавил он.

"Я сказал, что мне нужно кому-то позвонить, чтобы попросить собрать деньги. А для этого мне нужен телефон", - сказал Каныгин.

Эта просьба, по словам журналиста, поставила боевиков в тупик, после чего они начали говорить, что увезут его в лес и пристрелят.

В итоге, подчеркнул журналист, террористы сошлись на том, что отнимут все его вещи, все деньги, которые были при нем - 50 тыс. рублей.

Он отметил, что их разозлило то, что они не могли снять деньги с его карточки, так как там стоит лимит снятия.

После этого Каныгина ударили по голове, он потерял сознание, а очнулся уже утром 12 мая в гостинице в Донецке.

Кроме вышесказанного напомним, что о похищении журналиста стало известно вчера, 12 мая. Так, СМИ писали, что в ночь на понедельник, 12 мая, в Артемовске Донецкой области был похищен российский журналист - корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин. Отмечалось, что за его освобождение боевики потребовали выкуп в 30 тыс. долларов.