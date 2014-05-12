Россия призвала Киев к диалогу с сепаратистами: Украина говорит - манипулирует "референдумом"

В МИД России считают, что вступление в силу итогов сепаратистских "референдумов", которые состоялись на Донбассе, должно проходить в рамках диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Во внешнеполитическом ведомстве Украины, в свою очередь, заявляют, что РФ манипулирует "референдумами", чем снова вводит в заблуждение международное сообщество.

О диалоге между сепаратистами и властью Украины заявили в Министерстве иностранных дел России.

"Предварительные итоги подсчета бюллетеней убедительно показывают реальный настрой граждан Донецкой и Луганской областей иметь право на самостоятельное принятие решений по вопросам, касающимся жизненно важных для них проблем. Считаем, что претворение в жизнь итогов референдумов должно проходить в рамках диалога между Киевом, Донецком и Луганском", - заявили российские дипломаты.

В то же время в МИД ФР вновь заявили о необходимости незамедлительного налаживания широкой дискуссии в Украине относительно ее будущего государственного устройства с участием всех политических сил и регионов страны.

"Это в полной мере вписывается в усилия международного сообщества, что нашло свое отражение в Женевском заявлении от 17 апреля с.г. и "дорожной карте", которую предложил президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Буркхальтер", - добавили в МИД РФ.

"Мы ждем от киевских властей реальных действий, а не общих деклараций о намерениях, безотлагательного проведения результативных встреч с представителями регионов Юга и Востока Украины, которые вели бы к стабилизации ситуации в стране. К сожалению, власти в Киеве по-прежнему демонстрируют преступную неготовность к диалогу со своим народом", - резюмировали в ведомстве.

В то же время в МИД Украины отреагировали на заявления России относительно сепаратистских "референдумов" на Донбассе.

В министерстве подчеркнули, что комментарии, высказанные Кремлем относительно так называемых сепаратистских "референдумов" в Донецкой и Луганской областях, никоим образом не способствуют деэскалации ситуации в Украине.

"Выражая "уважение" "референдумам", которые на Донбассе прошли в условиях террора боевиков, российская сторона признает приемлемость для себя практики запугивания людей, нескрываемых фальсификаций и пренебрежения к любым демократическим процедурам. Это противоречит всем общепризнанным международным принципам и стандартам", - добавили в МИД Украины.

Также в ведомстве отметили, что рассчитывая на "практическую реализацию итогов референдумов", Кремль прямо поощряет нелегитимные действия сепаратистов.

В МИД подчеркнули, что Россия прибегает к очередным манипуляций с так называемыми "референдумами", чем снова вводит в заблуждение международное сообщество.

"Такая практика манипуляций на настроениях людей никогда не будет приемлемой для Украины. Наших граждан вместо них интересует настоящий диалог, в центре которого стоит не вопрос изменения границ, а реальные и болезненные социальные, экономические и политические проблемы", - резюмировали в МИД Украины.

Напомни, ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Москва с уважением относится к волеизъявлению населения Донбасса, где сепаратисты провели незаконный "референдум" о статусе Донецкой и Луганской областей, и приветствует любые посреднические усилия, в том числе по линии ОБСЕ.

Кроме вышесказанного добавим, что после "референдумов" донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов.