Донецкие сепаратисты насмешили Европу и Америку: запретили въезд Меркель и Обаме

Накануне незаконного "референдума" о статусе Донецкой области сепаратисты насмешили Европу и Америку, наложив "санкции" и запретив въезд президенту США Бараку Обаме и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщают "Новости Донбасса", которые опубликовали "документ" т.наз. ДНР за подписью Дениса Пушилина.

Кроме того, под "санкции" сепаратистов попала верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Любопытно, что Обаме запретили въезд в ДНР до ноября 2014-го за использования термина "антитрерористический", а Меркель – по той же причине, но только до конца сентября.

Сепаратисты обвинили Эштон "в халатности в исполнении своих обязанностей", теперь глава европейской дипломатии не сможет попасть в на территорию ДНР до конца сентября включительно.

Больше повезло британском премьеру Дэвиду Кэмерону – сепаратисты включили его в список условно, вспомнив "традиционно добрые отношения между Великобританией и Донбассом, основанные по договору правительства Российской империи с Джоном Хьюзом" в далеком 1870-м году.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера российский террорист Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" провозгласил себя "верховным главнокомандующим" и попросил у России военной помощи.

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