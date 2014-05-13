Кравчук: выборы должны состояться обязательно, желательно определить победителя уже в первом туре

Кравчук считает, что это консолидирует нацию.
"Украина переживает самое сложное время за все годы независимости, на нас пошли войной. Поэтому нового Президента, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, следует избрать как можно скорее, чтобы в страну вернулись мир, стабильность и порядок".
Об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук.
Сегодня, по мнению политика, нет важнее задачи, чем обеспечить проведение президентских выборов и не дать возможности внешним врагам и пятой колонне сорвать их.
По мнению Кравчука, первоочередными шагами нового главы государства должны стать победоносное завершение антитеррористической операции, разоружение пророссийских банд, немедленное принятие решений по децентрализации власти и передача полномочий громадам, районам и областям, внедрение новой региональной политики, подписание экономической части Соглашения о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.
Главной стратегической задачей будущего Президента Леонид Кравчук считает обеспечение полноправного членства Украины в Европейском Союзе.
"Было бы хорошо, если бы люди избрали Президента уже 25 мая, то есть в первом туре. Эта ситуация аналогична началу 90-х годов прошлого века, когда мы боролись за государственную независимость. Тогда также надо было избрать Президента, чтобы консолидировать нацию , стабилизировать ситуацию в стране и дать отпор тем, кто ставил под сомнение право нашего народа на свободу. И люди это прекрасно поняли. В 1991-м Президента выбрали в один тур. Надеюсь, что так же будет и сейчас. Это станет лучшим ответом Путину и его агентуре", - добавил политик.