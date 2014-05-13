Кравчук: выборы должны состояться обязательно, желательно определить победителя уже в первом туре

"Украина переживает самое сложное время за все годы независимости, на нас пошли войной. Поэтому нового Президента, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, следует избрать как можно скорее, чтобы в страну вернулись мир, стабильность и порядок".

Об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Сегодня, по мнению политика, нет важнее задачи, чем обеспечить проведение президентских выборов и не дать возможности внешним врагам и пятой колонне сорвать их.

По мнению Кравчука, первоочередными шагами нового главы государства должны стать победоносное завершение антитеррористической операции, разоружение пророссийских банд, немедленное принятие решений по децентрализации власти и передача полномочий громадам, районам и областям, внедрение новой региональной политики, подписание экономической части Соглашения о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Главной стратегической задачей будущего Президента Леонид Кравчук считает обеспечение полноправного членства Украины в Европейском Союзе.

"Было бы хорошо, если бы люди избрали Президента уже 25 мая, то есть в первом туре. Эта ситуация аналогична началу 90-х годов прошлого века, когда мы боролись за государственную независимость. Тогда также надо было избрать Президента, чтобы консолидировать нацию , стабилизировать ситуацию в стране и дать отпор тем, кто ставил под сомнение право нашего народа на свободу. И люди это прекрасно поняли. В 1991-м Президента выбрали в один тур. Надеюсь, что так же будет и сейчас. Это станет лучшим ответом Путину и его агентуре", - добавил политик.