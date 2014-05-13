Ляшко назвал коммунистов продажными шлюхами и проститутками: опубликовано видео

Кандидат в Президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с трибуны Верховной Рады, где назвал фамилии всех, кто причастен к террористическим акциям 9 мая в Мариуполе.

По словам Ляшко, руководит террористами на Востоке КПУ.

Поэтому, народный депутат в очередной раз призвал и.о. Президента Александра Турчинова выставить из зала заседаний продажного Петра Симоненко и запретить Коммунистическую партию вообще, поскольку ее политика направлена на раскол страны.

При этом Ляшко назвал коммунистов "продажными шлюхами" и "политическими проститутками".