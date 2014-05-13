В Горловке боевики "Абвера" заставили мэра написать заявление об отставке

Во вторник, 13 мая, в Горловском горсовете (Донецкая область) представители "Донецкой народной республики", опираясь на приказ Сергея Здрилюка, известного под псевдонимом "Абвер", заставили мэра Евгения Клепу написать заявление об отставке.

Об этом сообщает Gorlovka.ua.

По данным издания, к городскому голове Горловки пришли "народный мэр" Александр Сапунов с экс-первым заместителем мэра Эдуардом Матюхой с приказом за подписью заместителя командующего сил так называемой ДНР Сергея Здрилюка, известного под псевдонимом "Абвер".

"В письме возлагается контроль за деятельностью горсовета на Александра Сапунова и Евгений Шевченко, а Эдуард Матюха восстанавливается в должности первого заместителя городского головы", - пишет издание.

В то же время стало известно, что мэр Горловки Евгений Клеп не согласился с данными требованиями. После этого в кабинет вошли четверо вооруженных людей, и он был вынужден написать заявление на увольнение по собственному желанию в присутствии вооруженных людей и начальника юридического отдела.

Издание отмечает, что после этого Эдуард Матюха провел совещание с работниками исполкома, на котором призвал всех к работе под руководством представителей так называемой ДНР. По словам сотрудников исполкома, террористы разыскивали печати и штампы Горловского горсовета.

Кроме вышесказанного напомним, что Эдуард Матюха был уволен в ноябре 2013 года по собственному желанию.

Ранее СМИ писали, что в Горловке неизвестные захватили административное здание госпредприятия "Атремуголь".

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