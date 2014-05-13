МИД России отреагировал на "референдум": хочет, чтобы Киев договорился с сепаратистами до выборов

После сепаратистских "референдумов" в Донецкой и Луганской областях Кремль настаивает: Киев должен провести переговоры с сепаратистами до президентских выборов.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В Москве рассчитывают, что, в соответствии с Женевскими договоренностями от 17 апреля и "дорожной картой" ОБСЕ, ЕС и США используют свое влияние на нынешнее руководство в Киеве.

Также РФ настаивает, чтобы "вопросы государственного устройства и уважения прав регионов были обсуждены в ближайшее время, в любом случае до выборов, намеченных на 25 мая".

"Недавно состоявшиеся референдумы в Донецкой и Луганской областях Украины должны восприниматься как ясный сигнал Киеву о глубоком кризисе взаимного понимания, а в более широком смысле – самой украинской государственности", - говорится в заявлении Москвы.

Напомним, сепаратисты на Донбассе провозгласили себя суверенным государством по итогам своего "референдума" и попросились в состав России.