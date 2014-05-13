Россия ведет против Украины необъявленную войну нового типа – глава Минобороны

13 мая 2014, 15:42

Москва готовилась к этой войне несколько лет.

Проссийские боевики

И.о. министра обороны Михаил Коваль рассказал, что Москва ведет против Украины необъявленную войну нового типа, к которой готовилась несколько лет.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Я думаю, что на это (подготовку к войне — Ред) ушел не один год. Те, кто готовил эту операцию, не надеялись, что Вооруженные силы Украины выполнят те задачи, которые они выполняют", - сказал Коваль.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России даже не скрывают, откуда они.

"Они представляются, кем они являются. Когда было нападение на одну из наших баз, к нам подошли офицеры и сразу представились, что они из разведывательного полка, из 45-го разведывательного полка Воздушно-десантных войск. Они предложили нам сдаться и даже назвали свои фамилии. Возможно, сомнительной является достоверность фамилий, но то, что такой полк действительно существует, я даю вам гарантию на 200 процентов. Поэтому у меня есть все основания говорить то, что я говорю", - отметил и.о. министра обороны.

Также Коваль заметил, что Россия ведет против Украины войну нового типа, таких войн в мире еще было.

"Военные ученые вам это подтвердят, что это война нового поколения, фактически, соседняя страна развязала против нас войну, отправив сюда специальные диверсионные отряды, которые не готовятся за один день. Спустя некоторое время мы узнаем, как появился тот же Гиркин, он же "Стрелок". Он приезжал в Украину не один раз, принимал участие в реконструкциях многих битв Первой мировой войны и Великой Отечественной. Он завел здесь знакомых...", - сказал и.о. министра обороны.

Коваль заметил, что воевать с Россией непросто еще и потому, что на Украину напало государство, которое является одним из трех гарантов безопасности Украины.

"Такого еще в мировой практике не было. Мы ожидали, что Россия будет защищать нас, если какое-то другое государство будет зариться на нашу территорию", - отметил Коваль.

Также Коваль подчеркнул, что украинские военные оказались в нестандартной ситуации, поскольку были готовы к отражению открытой агрессии противника, а столкнулись с другими реалиями, когда противник прячется за спинами гражданского населения.

"Война ведется не по правилам. Во многих случаях люди становятся своеобразным барьером перед сепаратистами. Например, как в Краматорске, когда нашу колонну окружили гражданские местные жители, а через 30 минут за их спинами стояли крепкие мужчины с ручными гранатометами", - рассказал и.о. министра

Ранее "Главред" сообщал, что Коваль рассказал о том, что Россия не признает аннексии Крыма, поэтому о выводе украинской боевой техники с полуострова пришлось при посредничестве Беларуси.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина война подготовка Коваль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять