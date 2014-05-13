Россия ведет против Украины необъявленную войну нового типа – глава Минобороны

И.о. министра обороны Михаил Коваль рассказал, что Москва ведет против Украины необъявленную войну нового типа, к которой готовилась несколько лет.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Я думаю, что на это (подготовку к войне — Ред) ушел не один год. Те, кто готовил эту операцию, не надеялись, что Вооруженные силы Украины выполнят те задачи, которые они выполняют", - сказал Коваль.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России даже не скрывают, откуда они.

"Они представляются, кем они являются. Когда было нападение на одну из наших баз, к нам подошли офицеры и сразу представились, что они из разведывательного полка, из 45-го разведывательного полка Воздушно-десантных войск. Они предложили нам сдаться и даже назвали свои фамилии. Возможно, сомнительной является достоверность фамилий, но то, что такой полк действительно существует, я даю вам гарантию на 200 процентов. Поэтому у меня есть все основания говорить то, что я говорю", - отметил и.о. министра обороны.

Также Коваль заметил, что Россия ведет против Украины войну нового типа, таких войн в мире еще было.

"Военные ученые вам это подтвердят, что это война нового поколения, фактически, соседняя страна развязала против нас войну, отправив сюда специальные диверсионные отряды, которые не готовятся за один день. Спустя некоторое время мы узнаем, как появился тот же Гиркин, он же "Стрелок". Он приезжал в Украину не один раз, принимал участие в реконструкциях многих битв Первой мировой войны и Великой Отечественной. Он завел здесь знакомых...", - сказал и.о. министра обороны.

Коваль заметил, что воевать с Россией непросто еще и потому, что на Украину напало государство, которое является одним из трех гарантов безопасности Украины.

"Такого еще в мировой практике не было. Мы ожидали, что Россия будет защищать нас, если какое-то другое государство будет зариться на нашу территорию", - отметил Коваль.

Также Коваль подчеркнул, что украинские военные оказались в нестандартной ситуации, поскольку были готовы к отражению открытой агрессии противника, а столкнулись с другими реалиями, когда противник прячется за спинами гражданского населения.

"Война ведется не по правилам. Во многих случаях люди становятся своеобразным барьером перед сепаратистами. Например, как в Краматорске, когда нашу колонну окружили гражданские местные жители, а через 30 минут за их спинами стояли крепкие мужчины с ручными гранатометами", - рассказал и.о. министра

Ранее "Главред" сообщал, что Коваль рассказал о том, что Россия не признает аннексии Крыма, поэтому о выводе украинской боевой техники с полуострова пришлось при посредничестве Беларуси.