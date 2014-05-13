Тымчук: под Краматорском террористы напали на украинских десантников, есть погибшие

Под Краматорском украинские десантники попали в засаду, устроенную пророссийскими террористами.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Около 13.00 в 20 километрах от Краматорска в районе населенного пункта Дмитровка, подразделение 95-й аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины, участвующее в АТО, попало в засаду, устроенную боевиками", - сообщил он.

Эксперт уточнил, что, "по предварительным данным, террористы из гранатометов уничтожили грузовик, перевозивший боеприпасы, после чего завязался бой".

"Одновременно из Краматорска на автобусе на подмогу прибыло 30-40 боевиков. На вертолетах прибыло и подкрепление десантникам. В результате столкновения среди силовиков есть погибшие и раненые. О потерях среди террористов информации нет", - отметил Тымчук.

Напомним, вечером 12 мая стало известно о задержании двоих вооруженных террористов под Луганском: украинские десантники задержали автомобиль и обнаружили два автомата, гранаты и патроны.