Большинство жителей Донецкой и Луганской областей хотят присоединиться к Днепропетровщине

Более 70% жителей Донецкой и Луганской областей проголосовали за присоединение к Днепропетровской области.

Таковы результаты подсчета 99% бюлетеней после голосования, проведенного 11 мая, сообщает 056.ua.

По словам представителя счетной комиссии Михаила Лысенко, на референдум явились 2 миллиона 883 тысячи человек в Донецкой и Луганской областях.

За присоединение территориальных громад Донецкой и Луганской областей к Днепропетровской области проголосовали 69,1% (1 968 619 человек), против присоединения и против Донецкой народной республики проголосовали 27,2% жителей (774 912 человек), и за ДНР проголосовали 3,7% (105 411 человек).

Голосование проходило на избирательных участках в регионах Донецкой и Луганской областей.

Всего было организованы 42 стационарных избирательных участка и 137 передвижных. Вся работа избирательных участков фиксировалась на видеокамеру.

Не принимали участие в референдуме жители таких регионов Донецкой области как Краматорск, Славянск и Славянский район, Константиновка, Горловка, Дружковка, поселок Снежная, поскольку там власть захватили сепаратисты и проведение референдума было невозможным.

В Луганской области почти все регионы были охвачены референдумом, кроме Красного Луча, Антрацита и Брянки.

Теперь же, когда референдум прошел, решается вопрос о том, чтобы все протоколы с печатями передать в Верховную Раду, которая должна будет решить, голосовать ли за изменение административно-территориального устройства Украины.

Подобный процесс, сообщает Михаил Лысенко, может длиться до 6 месяцев. Далее, на территории Днепропетровской области будет проведен референдум, не будут ли жители области против того, чтобы присоединить Луганскую и Донецкую области.

Пока же члены ЦИК собираются передать и.о. президента Александру Турчинову более 70 обращений территориальных громад о внесении изменений в закон об административно-территориальном подчинении.

Напомним, опрос проводился одновременно с псевдореферендумом о самоопределении Донбасса.