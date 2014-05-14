"Народный губернатор" Губарев создает свою партию

Избранный на митинге так называемый "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев объявил о создании политической партии "Новороссия".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на одноименном портале.

"От своего имени провозглашаю создание новой политической партии "Новороссия", главный офис которой будет находиться в Донецке", - сказал Губарев.

По его словам, в руководство новой партии войдут люди, которые в это "сложное время" "зарекомендовали себя как настоящие бойцы и защитники своего Отечества".

"В скором будущем мы проведем в Донецке учредительный съезд нашей партии, где мы огласим наш устав и идеологию, выберем свое руководство и определим стратегию партийного развития", - уточнил Губарев.