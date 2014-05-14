В Артемовске боевики похитили двух милиционеров - СМИ

В Артемовске Донецкой области боевики похитили двоих сотрудников горотдела милиции города Красный Лиман: начальника сектора уголовного розыска Ярослава Меженного и начальника сектора общественной безопасности Леонида Бровкина.

Об этом сообщают местные журналисты в социальных сетях со ссылкой на родственников похищенных, пишет УНИАН.

Отмечается, что милиционеров похитили 12 мая днем в Артемовске, где они оба проживали.

Информации об их местонахождении нет, в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области о похищении не сообщают.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее в Донецке террористы похитили начальника управления Восточного территориального командования, полковник Юрия Лебедя.

До этого в Луганской области вооруженные террористы похитили начальника Новоайдарского райотдела милиции, который вышел к ним на переговоры.