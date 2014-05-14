Сепаратисты "Донецкой республики" угрожают пограничникам расправой

Донецким пограничникам по телефону угрожают расправой в случае их отказа присягать так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что были зафиксированы анонимные звонки дежурным Донецкого погранотряда - неизвестные лица интересовались, будут ли пограничники присягать на верность "ДНР" и угрожали расправой в случае отказа. Переподчинения от пограничников требуют также в Амвросиевском районе на КПП "Успенка", отметили в ОГА.

Напомним, 13 мая, вблизи Краматорска во время движения колонна одной из воинских частей ВС Украины была цинично и коварно обстреляна из засады. В результате инцидента погибли шесть военнослужащих, восемь получили ранения разной степени тяжести.