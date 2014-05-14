Депутаты начали заседание с минуты молчания: под Радой митингуют за люстрацию власти

Сегодня, 14 мая пленарное заседание Верховной Рады началось с минуты молчания в память о десантниках, которые погибли 13 мая в бою с террористами под Краматорском.

Председательствующий на заседании парламента заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский напомнил, что семь десантников вчера погибли при столкновении с террористами "во время террористических акций, которые проводятся на востоке Украины", пишет УНИАН.

"Это военнослужащие 95-й аэромобильной бригады Воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. Они попали в засаду и в неравном бою наши воины погибли", - отметил Кошулинский.

После этого парламент почтил минутой молчания память погибших.

На утреннем заседании нет председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова, а также в сессионном зале нет лидеров фракций парламента.

Возле здания Верховной Рады проходят митинги за люстрацию власти и против рейдерства и незаконной приватизации.

По информации издания в целом в двух акциях принимают участие около 200 человек.

Участники одного митинга, в частности, выступают за люстрацию Игоря Диденко, который ранее был первым заместителем руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и который 8 мая был назначен на должность заместителя министра энергетики.

Участники акции обращаются к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с требованием провести люстрацию во власти.

Митингующие скандируют: "Зека геть!". Среди множества плакатов, которые держат участники акции, в частности такие: "Ні - хабарнику", "Стоп, корупціонер Діденко!".

Участники другой акции, которая проходит одновременно с первой на площади Конституции, выступают против рейдерства и приватизации.

В частности, они держат плакаты с надписями: "За що стояв Майдан?", "Ні прихватизації!", "Не пустимо банду на завод! Ні хабарництву".

Среди требований участников этой акции также есть требование относительно люстрации.

Как сообщили участники акции, они являются представителями Чудновского спиртозавода и их протест касается, в частности, "индексации кучмовских зарплат".

Напомним, 13 мая парламентарии приняли ряд решений, касающихся лишения депутатских полномочий некоторых нардепов.

Кроме того, ВР внесла изменения в закон о беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной защите, приняла все законы, необходимые для завершения первой фазы либерализации визового режима с ЕС.